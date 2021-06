God of War Ragnarok est reporté à 2022 sur PS5 et PS4

Mauvaise nouvelle pour God of War Ragnarok, puisque la sortie du jeu aura lieu en 2022 et non plus en 2021 comme c’était prévu initialement. Santa Monica Studio, qui développe la franchise et appartient à Sony, annonce au passage qu’il y aura une version PS4. Au départ, le titre était seulement attendu sur PS5.

Report à 2022 pour God of War Ragnarok

« Nous restons concentrés sur la sortie d’un jeu de qualité supérieure tout en préservant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles », indique Santa Monica Studio. « Dans cette optique, nous avons pris la décision de décaler notre fenêtre de sortie à 2022 » pour God of War Ragnarok.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Une version PS4 verra le jour

En parallèle, Hermen Hulst, aux commandes des PlayStation Studios (qui comprennent Santa Monica Studio) déclare :

Actuellement, nous travaillons sur deux gros titres narratifs : Horizon Forbidden West et le prochain God of War. Ces deux jeux pâtissent de la difficulté de réaliser le travail de capture de mouvement avec les bonnes personnes. Nous devrions pouvoir sortir Horizon pour les fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas une certitude, et nous faisons le maximum pour vous le confirmer le plus rapidement possible. Concernant God of War, le projet a démarré un peu plus tard. Nous avons donc décidé de repousser le jeu à l’année prochaine, afin que Santa Monica Studio puisse nous proposer un God of War exceptionnel.

Il ajoute que God of War Ragnarok, en plus de voir le jour en 2022, sortira aussi bien sur PS4 que sur PS5. Ce sera aussi le cas de Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7. « Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S’ils préfèrent vivre l’aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console », déclare le responsable de Sony