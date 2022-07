NBA 2K23 : Michael Jordan à l’honneur, et pour cause… (trailer)

NBA 2K23 se présente sur la ligne de départ. Le meilleur de basket de l’univers connu met à l’honneur la légende Michael Jordan, ce qui est logique puisque le joueur des Chicago Bulls, détenteur de 6 bagues de champion NBA, portait un maillot floqué du numéro 23. Cette nouvelle mouture inclut donc un mode Jordan Challenge dans lequel le joueur sera incité à reproduire 15 mouvements iconiques de la star de NBA. Des vignettes vidéos entrecouperont ces différents défis avec des témoignages d’anciens coéquipiers de Jordan, et de jeunes joueurs influencés par le maitre des parquets.

NBA 2K23 sera disponible à la vente le 9 septembre 2022. Sony a bien joué le coup puisque la version PS5 contiendra des défis exclusifs pour le mode My Team. On espère juste que le modèle économique sera un peu moins prédateur que le jeu précédent. La qualité du gameplay c’est formidable, mais se faire tondre comme dans un vulagaire jeu de sport d’EA, non merci.