Avatar 4 et 5 ne seront probablement pas réalisés par James Cameron

Avatar 2 sort en salles à la fin de l’année et Avatar 3 est déjà dans les tuyaux (les deux films ont été tournés en même temps), l’énorme travail de post-production s’étendant jusqu’en 2024. James Cameron a prévu que sa saga s’étende au global sur 5 films, les deux derniers opus devant sortir en salles en 2026 et 2028.

Le réalisateur couvert d’or (2,9 milliards de dollars de recettes pour Avatar, pour Titanic) semble cependant un peu fatigué et pourrait finalement passer la main pour le tournage d’Avatar 4 et Avatar 5 : « Les films Avatar en eux-mêmes sont dévorants » déclare Cameron dans les colonnes d’Empire. « Il y a d’autres choses que je développe qui sont également excitantes. Je pense qu’éventuellement au bout d’un certain temps – je ne sais pas si ce sera après le 3 ou le 4 – j’aurais envie de passer le relais à un réalisateur en qui j’ai confiance pour qu’il reprenne la main, comme ça, je pourrais faire d’autres choses qui m’intéressent aussi. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. »

Cette déclaration est surprenante, mais le réalisateur a visiblement d’autres films en tête, des films qui ne pourraient pas se concrétiser si de nouveaux Avatar sont en chantier jusqu’en 2028. Le travail de préparation et de post production est tellement monumental, tellement énergivore pour les équipes techniques, et Cameron est tellement impliqué sur la partie technique et technologique de ses films, que le tournage d’Avatar 4 et 5 impliquerait à coup sûr l’abandon de tout autre projet annexe. Avatar 2 : La Voie de l’Eau sortira dans les salles françaises le 14 décembre prochain.