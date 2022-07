Asus ROG Phone 6 : le smartphone gaming… pensé aussi pour le streaming (Snapdragon 8+ Gen1, batterie 6000 mAh, 3 micros, etc.)

Asus vient de dévoiler sa gamme de smartphones gaming, les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro, de véritables bêtes de performances qui alignent tout ce que l’on peut faire de mieux dans le domaine du smartphone. Les deux modèles disposent d’une dalle 6,78 pouces AMOLED Gorilla Glass Victus à la définition FULL HD+ et au format 20,4:9, le tout avec un taux de rafraichissement de 165Hz et une latence (temps de réponse) de seulement 23 ms. Pour ne rien gâcher, cette dalle est compatible DCI-P3 et HDR 10+ et propose toujours les Air Trigger sur les coins (sensibilité à la pression lorsque l’on joue en affichage horizontal).

A l’intérieur, on retrouve sans surprise un Snapdragon 8+ Gen1 épaulé par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5 sur la version standard et 18 Go de RAM LPDDR5 sur le modèle Pro (du jamais vu sur un smartphone), 256 à 512 Go de capacité de stockage en UFS 3.1, et attention les yeux, une batterie 6000 mAh (deux batteries 3000 mAh couplées entre elles en fait) avec l’HyperCharge (recharge filaire 65 W). L’AeroActive Cooler (pour le refroidissement et des boutons supplémentaires) est toujours disponible au prix de 89 euros. Côté connectique et réseau, c’est le carton plein avec le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 , le NFC… et même un port Jack certifié HiRes Audio !

Le bloc photo contient un capteur grand angle Sony IMX766 de 50 Mégapixels (f/1.8), un capteur ultra grand-angle 13 Mégapixels (f/2.4) et un capteur macro 5 Mégapixels (f/2.0). En façade, un capteur Sony IMX663 12 Mégapixels assurera de jolis selfies. La surprise, c’est la présence de trois microphones pour le streaming et une caméra frontale décalée, toujours dans l’optique d’un usage streaming live. A noter enfin que le ROG Phone 6 dispose au dos d’un logo RGB alors que le ROG Phone 6 a droit à un écran PMOLED ROG dont le contenu à afficher est personnalisable.

Au niveau des accessoires, outre l’AeroActive Cooler, Asus propose sa manette ROG Kunai 3 (119 euros) dans une nouvelle livrée blanche. Le ROG Phone 6 sera disponible à al vente dès la fin du mois de juillet au prix de 1029 euros (256 Go de stockage + 12 Go de RAM) et 1149 euros pour la version 512 Go + 16 Go de RAM/ Le ROG Phone 6 Pro sera disponible à la vente à la mi-août au prix de 1329 euros (512 Go de stockage + 18 Go de RAM). Ceux qui commanderont un ROG Phone 6 du 5 juillet au 7 août recevront en sus l’AeroActive Cooler 6.