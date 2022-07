HBO Max : l’arrivée du service en France est reportée sine die

HBO Max en France, ce n’est pas pour tout de suite, et ce n’est pas non plus pour l’an prochain si l’on en croit NPA Conseil, qui vient de confirmer que l’arrivée du service en France a été reportée sine die ! Pour ne rien arranger, les négociations avec les distributeurs hexagonaux auraient été suspendues, ce qui n’augure pas de discussions apaisées.

L’information est une douche froide, d’autant plus que les dernières « fuites » sur le dossier laissaient plutôt entendre qu’HBO Max avait des chances de débarquer en France dès le début de l’année prochaine. La fin prochaine du contrat entre HBO et Orange (OCS) collait aussi parfaitement avec ce calendrier.

NPA conseil avoue ne rien savoir des raisons de ce report, mais avance tout de même quelques hypothèses : les difficultés de fusion entre WarnerMedia et Discovery, et plus probablement une nouvelle stratégie économique sacrifiant pour un temp le marché français (on parle de 3 milliards de dollars d’économie) seraient les causes les plus probables (ou les moins improbables, c’est selon).