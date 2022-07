La série Andor (Star Wars) dévoile la chronologie des deux saisons

Andor sera la prochaine série Star Wars à sortir sur Disney+ et il y a de nouvelles informations concernant le déroulé des deux premières saisons. Nous savions déjà que la série se passait cinq ans avant les événements du film Rogue One:A Star Wars Story.

Tony Gilroy, le showrunner et producteur exécutif d’Andor, a indiqué au magazine Empire que « l’envergure de la série est tellement énorme ». Il poursuit en expliquant que « les réalisateurs travaillent par blocs de trois épisodes, donc nous avons fait quatre blocs [dans la saison 1] de trois épisodes chacun. Nous avons regardé et nous avons dit : ‘Wow, ce serait vraiment intéressant de revenir et d’utiliser chaque bloc pour représenter une année. Nous nous rapprocherons d’une année à chaque bloc’. D’un point de vue narratif, c’est vraiment excitant de pouvoir travailler sur quelque chose où l’on fait un vendredi, un samedi et un dimanche, puis de sauter une année ».

La première saison prendra donc place pendant une année. Et avec la saison 2, il y aura quatre années au total. Le rythme devrait donc être différent avec de multiples histoires.

Nous avons eu le droit à la première bande-annonce de la série Andor en mai dernier lors de la Star Wars Celebration. La date de sortie est le 31 août 2022 sur Disney+ et il y aura 12 épisodes lors de la première saison. C’est le double de la série Obi-Wan Kenobi. Aussi, une saison 2 a été annoncée avec 12 autres épisodes. Le tournage de cette saison débutera cet automne.