Le Samsung Galaxy S22 Ultra va dépasser les ventes de Galaxy Note

Le Galaxy S22 Ultra de Samsung connaît un succès. Il faut dire que ce smartphone plaît au public amateur des Galaxy Note et c’est normal. En effet, Samsung a mis fin à sa gamme Galaxy Note, mais le Galaxy S22 Ultra est malgré tout dans la même lignée.

Selon Ice Universe, les ventes annuelles prévues par Samsung pour le Galaxy S22 Ultra seront d’environ 10,9 millions d’unités. En comparaison, Samsung avait atteint le sommet avec le Galaxy Note 8, qui s’est vendu à un peu plus de 10 millions d’unités au cours de sa première année. Pour le Galaxy Note 9, ce fut un total de 9,6 millions d’exemplaires. Et pour le Galaxy Note 10, ce fut 9,5 millions d’exemplaires. C’est le Galaxy Note 20 de 2020 qui s’est avéré être en dessous avec 7,5 millions d’unités vendues. En remontant encore plus loin dans le temps, Samsung a vendu plus de 50 millions d’appareils Galaxy Note entre 2011 et 2013, principalement constitués du Galaxy Note 2 et du Galaxy Note 3.

Il y a certainement un certain nombre de raisons pour lesquelles Samsung voit une demande pour le Galaxy S22 Ultra. Tout d’abord, Samsung a sauté une génération en attendant de sortir un appareil équipé du stylet S Pen au début de 2022, au lieu de la date de sortie habituelle de fin 2021 à laquelle la plupart des fans de la gamme s’attendaient. Aussi, les premiers tests ont été positifs, ce qui aide naturellement au niveau des ventes. D’autre part, nous consommons de plus en plus de médias sur les smartphones et il est vrai qu’un grand format est confortable pour ce type d’usage.