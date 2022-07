Un hacker affirme avoir les données d’un milliard de Chinois

Un hacker, qui se dissimule derrière le pseudo ChinaDan, affirme avoir détourné des données personnelles d’un milliard de citoyens chinois, ce qui pourrait constituer l’un des détournements de données les plus importants de l’Histoire si l’information se confirme.

ChinaDan a publié sur le forum spécialisé Breach Forums une offre de vente de plus de 23 To de données pour 10 bitcoins, soit environ 187 536 euros. « En 2022, la base de données de la police nationale de Shanghaï a fuité », explique le pirate. « La base de données contient des informations sur un milliard de résidents chinois et plusieurs milliards d’éléments qui incluent nom, adresse, lieu de naissance, numéro national d’identité, numéro de téléphone portable, précisions sur les crimes/délits ».

Kendra Schaefer, directrice de recherche au sein du cabinet de conseil Trivium China à Pékin, a déclaré sur Twitter qu’il était « difficile de faire le tri entre la vérité et les rumeurs ». Mais si les affirmations de ChinaDan sont vérifiées, « il est assez évident que cela figurerait parmi les plus importants et les pires piratages de l’Histoire », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs Zhao Changpeng, le directeur général de la plateforme de transactions de cryptoactifs Binance, a déclaré que Binance avait renforcé ses dispositifs de vérification de l’identité de ses utilisateurs après avoir détecté la vente de données concernant un milliard de résidents d’un pays asiatique sur le dark web.