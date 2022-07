Après un piratage, l’armée britannique reprend le contrôle de ses comptes Twitter et Youtube

L’armée britannique a repris le contrôle de ses comptes Twitter et YouTube, ces derniers ayant été brièvement piratés et utilisés pour publier des messages sur les cryptomonnaies et les jetons non fongibles (NFT).

« Toutes nos excuses pour l’interruption temporaire de notre flux. Nous allons mener une enquête complète et tirer les leçons de cet incident. Merci de nous avoir suivis et le service normal va maintenant reprendre. », peut-on lire sur un message du compte Twitter @BritishArmy. Auparavant, le compte avait retweeté plusieurs messages sur les NFT.

Apologies for the temporary interruption to our feed. We will conduct a full investigation and learn from this incident. Thanks for following us and normal service will now resume.

Dans un autre tweet, on peut lire : « L’armée prend la sécurité de l’information très au sérieux et tant que l’enquête n’est pas terminée, il serait inapproprié de faire d’autres commentaires ».

The breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts that occurred earlier today has been resolved and an investigation is underway.

The Army takes information security extremely seriously and until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022