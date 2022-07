Les temps sont durs pour Meta, et encore plus incertains concernant l’avenir du Métavers (à la sauce Facebook devrait-on préciser). Malgré des résultats en demi-teintes et le gel des embauches, Mark Zuckerberg continue de croire dans sa vision du Métavers comme nouveau coeur battant du numérique, une vision partagée par Chris Cox, le directeur produit de Meta. Ce dernier a diffusé un mémo interne que le site The Verge a pu récupérer, un mémo dans lequel sont réaffirmées les priorité du groupe.

« Metaverse : Avatars et Horizon Worlds + Platform restent les principales priorités, et nous nous concentrons désormais sur l’exécution. » affirme en préambule Chris Cox. « Sur les avatars, nous devons finaliser notre nouveau style artistique, lancer entièrement notre boutique d’art d’avatar et améliorer les expériences d’avatar à travers la réalité virtuelle et la famille d’applications. Chez Horizon, nous nous concentrons sur l’expérience de base : augmenter la croissance et la rétention grâce à des performances et une fiabilité améliorées, lancer des écrans croisés, des intégrations dans la famille d’applications et créer de nouvelles expériences sociales dans le produit ».

Cox confirme aussi l’importance presque cruciale du Cambria :« En ce qui concerne le matériel, nous restons focus à fond sur le lancement réussi de Cambria au second semestre, qui inaugure notre gamme de produits de réalité mixte pour les consommateurs-pro/industriels ». Le Métavers de Meta reste plus que jamais un énorme pari : si le succès de la VR ne fait guère de doutes (tout est « mieux » et plus immersif en VR, du jeu vidéo en passant par le télétravail ou les communications à distance), rien n’indique que les consommateurs aient réellement l’intention de vivre une existence virtuelle dans une sorte d’open world conçu avant tout pour la « rétention » et le commerce (achats de biens virtuels et de NFTs dans le Métavers), sans compter un suivi permanent et intrusif des activités du porteur du casque.

Si les critères de rétention, de financiarisation et de récolte de données sont importants (voire vitaux) pour le modèle économique de Meta, ils représentent aussi un énorme repoussoir pour de nombreuses personnes. La VR doit être cool, et être pris aussi clairement pour un porte monnaie sur pattes, c’est tout sauf cool…