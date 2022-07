Avatar 2 : l’actrice de 72 ans Sigourney Weaver jouera le rôle d’une adolescente Na’vi !

Sigourney Weaver de retour dans Avatar 2, ce n’était déjà plus un secret pour personne. Plus surprenant en revanche est le rôle qui sera interprété par l’actrice. Le magazine Empire nous apprend en effet que l’américaine de 72 ans, principalement connue pour son rôle culte de Ripley dans le film Alien, jouera un adolescente Na’vi du nom de Kiri. Cette dernière n’est autre que la fille adoptive de Jake (Sam Worthington) et de Neytiri (Zoe Saldana).

Sigourney Weaver's new Na'vi character Kiri is the subscriber cover star of Empire's world-exclusive #Avatar: The Way Of Water issue. Regular edition on sale Thursday 7 July. PRE-ORDER A COPY: https://t.co/0ZRSWO8O8z pic.twitter.com/cu1fAFFFpP — Empire Magazine (@empiremagazine) July 1, 2022

L’actrice a relevé le challenge en se remémorant sa jeunesse : « Je pense que nous nous souvenons tous à peu près de ce que nous ressentions en tant qu’adolescents. Je m’en souviens parfaitement. Je faisais 1m78-1m80 quand j’avais 11 ans. Je pense sincèrement que Kiri se sentirait mal à l’aise la plupart du temps. Elle cherche qui elle est. J’étais ravie de relever ce défi. » Sigourney Weaver a même passé du temps avec un groupe d’ados afin de retrouver des attitudes de « djeuns » convaincantes.

James Cameron (le réalisateur d’Avatar 2), avoue avoir trouvé l’idée « amusante » et loue les talents de transformation de l’actrice : « Sigourney vient de rajeunir. Elle avait l’air plus jeune, elle avait plus d’énergie et elle n’a jamais vraiment quitté Kiri pendant toute notre période de capture (motion capture pour la 3D, Ndlr) ».

La prestation de Sigourney Weaver sera suivie de près à la sortie du film, mais savoir qu’une actrice de 72 ans interprétera une ado est déjà un sacré bain rafraichissant en ces temps d’essentialisation des rôles au cinéma, certains demandant à ce que seuls des acteurs gays puissent jouer des gays à l’écran, ou que seuls des acteurs autistes puissent interpréter des rôles d’autistes (dans le même ordre d’idée…). Un rôle, ce n’est pourtant jamais soi… Avatar 2 sortira en salles le 14 décembre 2022.