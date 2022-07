Selon Nintendo, créer les suites/remakes que les fans réclament est « difficile »

Certains joueurs réclament des suites de jeux existants, ainsi que des remakes ou tout simplement de nouveaux titres. Mais y arriver est loin d’être simple comme l’explique Nintendo.

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a évoqué ce point à l’assemblée générale annuelle de la société. « En vérité, il est difficile de satisfaire toutes les demandes que nous recevons pour de nouveaux titres, des remakes ou des suites de jeux Nintendo. Cela dit, nous sommes reconnaissants envers nos fans et leur patience sur ces questions », a-t-il indiqué.

Shinya Takahashi, un cadre de Nintendo, a également commenté ce point. Selon ses dires, la priorité est toujours de faire des jeux amusants, qu’il s’agisse d’un remake, d’une suite, d’une nouvelle franchise ou de toute autre chose. « Nous adoptons toujours une perspective large, en cherchant des moyens de rendre les nouveaux titres et les remakes agréables pour le plus grand nombre de personnes possible », a-t-il déclaré. « Auparavant, lors de la 79e assemblée générale annuelle des actionnaires (qui s’est tenue en 2019), on nous a demandé si nous avions des projets de remake de Detective Club sorti sur NES, et il se trouve que nous prévoyions un remake de cette série. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur les projets de remakes de titres spécifiques, mais nous envisageons toujours diverses possibilités dans nos efforts de développement afin que nos clients puissent profiter de nos jeux ».

Il est certain que les fans de Nintendo ont beaucoup d’envie. Il faut dire que certains titres se font attendre. À quand un nouveau F-Zero par exemple ?