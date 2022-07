Avatar 2 : la bande-annonce du film a été censurée aux Etats-Unis , et voici pourquoi

La première bande-annonce d’Avatar 2: La Voie de l’Eau a ébloui le monde entier, et l’on attend avec une impatience non feinte la suite des aventures de Jake Sully et de Neitiri. Cette superbe BO était aussi diffusée dans les salles juste avant le film Buzz L’Eclair (qui d’ailleurs fait un gros flop), et aux Etats-Unis, de nombreux spectateurs ont remarqué une petite différence avec le trailer diffusé sur YouTube : en effet, dans l’une des séquences de cette bande-annonce, Jake Sully sort de l’eau à dos de Banshee avec dans ses mains un fusil d’assaut. Dans les salles américaines, l’arme a disparu a été remplacée par un simple bâton.

Mais pourquoi ce changement ? Sans doute que la diffusion d’un film pour enfants (Buzz L’Eclair) juste après le trailer a poussé Disney à se montrer plus prudent, mais l’on peut aussi supposer que quelques semaines seulement après la tuerie d’Ulvade au Texas, qui a traumatisé une partie de l’Amérique (et ses enfants), Disney a voulu éviter la moindre polémique sur le sujet et ne pas se retrouver accuser de promouvoir les armes à feu, y compris par le biais d’un film populaire. La firme aux grandes oreilles avait d’ailleurs avertit son jeune public juste avant la diffusion des épisodes d’’Obi-Wan Kenobi, la série étant lancée sur Disney+ après le drame d’Uvalde.

Pas de panique toutefois, les Navis ne combattront pas l’adversité avec de simples bâtons, d’autant que cette modification concerne uniquement le trailer diffusé dans les salles américaines.