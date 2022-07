Les prix du Nothing Phone (1)) fuitent sur Amazon (et ce n’est pas donné)

Après le design et la fiche technique, place aux tarifs. Le Nothing Phone (1), présenté depuis des semaines comme un smartphone qui doit redynamiser un secteur du mobile un peu endormi. Malgré des specs pas vraiment folichonnes, on espère toujours que la présentation du 12 juillet apportera de quoi convaincre que le Nothing Phone (1) est bien le Messie attendu. Dans l’attente, Amazon Allemagne nous livre les tarifs du précieux, qui sont tout de même assez élevés pour un mobile avec une puce moyen de gamme.

Nothing Phone 1 listed on Amazon Germany 8+128GB – €469.99

8+256GB – €499.99

12+256GB – €549.99 pic.twitter.com/QC08bnAFDo — TechDroider (@techdroider) June 30, 2022

Il faudra donc débourser (à priori) 469 euros pour un Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage, 499 euros pour la version 8 Go de RAM + 256 Go de capacité de stockage, et 549 euros pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Des tarifs plutôt élevés donc ppour un mobile équipés d’un Snapdragon 778G+ mais Nothing a peut-être d’aitres atouts dans son chapeau pour nous épater…