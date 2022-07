Redfall : Arkane dévoile les personnages et les environnements de son FPS coopératif (trailer)

Présenté longuement lors du dernier Xbox & Bethesda Showcase, Redfall se dévoile à nouveau via un trailer de gameplay qui met plus particulièrement l’accent sur les environnements variés du jeu, les ennemis (des vampires) et sur les personnages principaux que pourront diriger les joueurs. L’action de ce FPS coopératif se déroulera entièrement sur une île, mais c’est peu dire que les environnements semblent assez variés (catacombes, village, zone côtière, parc d’attraction, etc.). Quant aux personnages, chacun dispose de ses compétences propres. Il y aura le choix entre Remi de la Rosa « L’ingénieure ingénieuse », Devinder Crousley « Le chasseur de Cryptide certifié », Layla Ellison « La menace télékinétique avec un prêt étudiant », et Jacob Boyer « Le sniper à l’œil increvable ». Arkane rappelle que le titre sera jouable en solo même si le gameplay a été pensé avant tout pour le coop.

Redfall n’a pas encore de date de sortie mais l’on sait qu’il sortira l’an prochain sur PC et Xbox Series.