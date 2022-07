Le Playstation VR 2 disposera bien de la technologie de suivi oculaire de la société Tobii

Les négociations se sont donc terminées par un accord : la société Tobii, l’un des leaders mondiaux dans les solutions de suivi oculaire, a su convaincre Sony que sa solution était la plus adaptée au PlayStation VR 2. Le CEO de Tobii, Anand Srivatsa, s’est bien sûr félicité de cet accord dont on ne connait pas les tenants financiers : « Le PlayStation VR2 établit une nouvelle référence en matière de divertissement immersif en réalité virtuelle et permettra à des millions d’utilisateurs dans le monde de découvrir la puissance de l’oculométrie. Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment ne fait que confirmer les capacités technologiques de leader mondial de Tobiii et son aptitude à fournir des solutions de pointe à grande échelle ».

Les retombées financières de l’accord sont importantes pour Tobii et pourraient représenter jusqu’à 10% du chiffres d’affaires de la société pour la seule année 2022. On ne sait toujours pas quand sera lancé le PlayStation VR 2, mais un cliché du casque publié hier semble indiquer que ce dernier serait pratiquement finalisé dans sa conception.