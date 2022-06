PlayStation VR 2 : un développeur publie une photo du casque et de ses manettes

Sony met la dernière main sur son PSVR 2, et il semble bien que certains studios disposent déjà d’une version quasi complète et déjà bien avancée du casque VR. Ainsi, le développeur BitPlanetGames a publié la photo (ci-dessous) d’un casque PlayStation VR 2 avec les pochette contenant le câble unique et le câble HDMI, ainsi que les deux mannettes. Evidemment, sur demande express de Sony, le cliché a été rapidement retiré (le PSVR2 est probablement encore sous NDA). Rien de nouveau en dehors de cette image, mais la simple existence de cette dernière en dit finalement beaucoup : le casque PSVR 2 pourrait-il encore sortir cette année ?

Sony n’a pas encore précisé la date de lancement de son casque VR, et jusqu’à maintenant, les analystes tablaient sur une sortie en 2023. Pourtant, ce cliché dévoile un casque VR bel et bien à l’état de produit fini, les cables étant même conditionnés comme ils le seront sans doute lors du lancement commercial. Dans ces conditions, qu’est-ce qui empêcherait vraiment Sony de tenter un lancement surprise pour la période des fêtes de fin d’année ?