La Poste évolue et annonce le « timbre digital » qui verra le jour dès 2023. Il viendra remplacer le timbre classique sur les courriers et un smartphone suffira pour réaliser la procédure.

Un timbre digital à La Poste dès l’année prochaine

En cours d’expérimentation, le timbre digital donnera la possibilité d’affranchir un courrier en temps réel, à toute heure du jour et de la nuit. Acheté sur l’application La Poste, il se présente sous la forme d’un code alphanumérique de 8 caractères à usage unique à inscrire au stylo sur une enveloppe. Plus besoin d’acheter un timbre ni de le coller, une simple connexion à l’application La Poste suffit pour affranchir rapidement sa correspondance courante pour des envois de courriers de moins de 20 grammes à destination de la France.

Le service sera disponible courant 2023. Pour développer le générateur de codes sécurisés, La Poste s’est appuyée sur sa filiale Probayes spécialisée dans l’intelligence artificielle pour créer pour créer des algorithmes issus de la cryptographie.

« C’est comme une lettre à la poste au temps du numérique », s’est amusée Nathalie Collin, la patronne de la branche Grand Public et Numérique de La Poste. La technique, déjà utilisée en Suisse, doit être validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

800 millions d’euros d’investissement pour les années à venir

Nathalie Collin va engager un plan d’investissement de 800 millions d’euros, dont 500 millions vont aller à la rénovation de tous les bureaux de poste d’ici 2027. Elle va parallèlement consacrer 300 millions d’euros pour renforcer les connexions entre le réseau des bureaux de poste et les services numériques du groupe public, facilitant prises de rendez-vous, mise à jour des horaires d’ouverture en temps réel, mesure et suivi des colis, visioconférence, etc.

La Poste compte 17 000 points de contact, dont 7 000 bureaux de poste (contre 10 000 il y a dix ans), 7 000 agences postales communales et 3 000 relais poste-commerçant. En ajoutant les points-relais et consignes, elle compte 35 000 points de service, l’objectif étant de passer à 40 000 d’ici 2025, selon Nathalie Collin.