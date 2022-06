Twitch : un espagnol bat le record de vues en simultanée, avec 3,3 millions de spectateurs

Le 25 juin dernier, l’espagnol Ibai a battu le record de vues en simultané sur la plateforme Twitch, avec un pic d’audience à 3,3 millions de spectateurs. Ce dernier avait organisé une soirée de compétition de boxe baptisée « La velada del año II » (« La soirée de l’année II »), et il faut croire que la thématique a séduit énormément de monde puisque plusieurs millions de personnes se sont pressées devant leur écran pour assister aux combats.

Congrats to @IbaiLlanos on setting a new Twitch record with a peak of over 3.3M concurrent views during today’s boxing and entertainment event, La Velada del Año II. pic.twitter.com/5WUKrz0FkF

— Twitch (@Twitch) June 25, 2022