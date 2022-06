CAPSTONE : un mini-engin spatial va ouvrir la voie aux prochaines missions ARTEMIS de la NASA

C’est en fait la toute première étape préliminaire des prochaines missions lunaires Artemis pilotées par la NASA : un petit engin spatial pas plus grand qu’une boite à chaussure va bientôt décoller vers la Lune afin de « tester » une nouvelle orbite NRHO (near rectilinear halo orbit) qui n’avait encore jamais été exploitée par aucune sonde spatiale. Cette nouvelle orbite offrirait nombre d’avantages, tant sur le plan scientifique qu’en terme de facilité d’accès pour une grande variété d’engins spatiaux.

La NASA va ainsi pourvoir jauger les différentes étapes du parcours (quand il faut rallumer les moteurs, quand il faudra corriger la trajectoire, tester les communications, etc), des données d’une importance cruciale qui pourront ensuite être transposées aux futures missions Artemis, et surtout, dès Artemis 2, à la prochaine mission habitée vers la Lune. Outre la diminution des risques, le second objectif de ce travail d’optimisation consiste aussi à réduire les coûts.

Le voyage lunaire de la mission Capstone durera pas moins de 4 mois. Le mini-engin spatial décollera vers la lune à bord d’une petite fusée Electron, et l’orbite NHRO devrait être atteinte le 13 novembre prochain.