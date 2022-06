Google Stadia Pro : les jeux offerts en juillet 2022

Google partage la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro durant le mois de juillet. Pour rappel, l’offre Pro coûte 9,99€/mois et permet de jouer en 4K avec du son surround sur le service de cloud gaming. Avec l’offre gratuite, il faut se contenter du 1080p et du son stéréo.

Les jeux offerts avec Stadia en juillet 2022

Le premier jeu offert avec Stadia en juillet est Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Vous incarnez Gregory, un jeune garçon pris au piège toute la nuit dans le Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear. Avec l’aide de Freddy lui-même, Gregory doit lever le voile sur les secrets du Pizzaplex, découvrir la vérité et survivre jusqu’à l’aube.

Le deuxième jeu est Centipede: Recharge. Explosez des insectes et chassez les records dans cette refonte d’un grand classique rétro, tout en vous balançant au rythme de la musique trépidante d’origine de Megan McDuffee. Jouez en solo ou à deux en coop local pour affronter 30 défis uniques ou le mode Arcade sans fin.

En troisième titre, on retrouve Those Who Remain. Au fur et à mesure que les lumières s’éteignent, les braises des ténèbres sont ravivées dans la petite ville endormie de Dormont. Faites face à l’effroi maléfique, ne sombrez pas dans la folie et survivez à la nuit dans ce thriller psychologique.

Worms W.M.D sera le quatrième jeu offert avec Stadia en juillet. Les vers sont de retour dans le jeu le plus destructeur jamais sorti. Il a un look 2D dessiné à la main, de nouvelles armes, de l’artisanat, des véhicules et des bâtiments ainsi que le retour des armes et de la jouabilité si appréciées.

En cinquième, on retrouve Roguebook. Relevez les défis d’un roguelike deckbuilder aux mécaniques inédites qui a été créé par les concepteurs de Faeria et par Richard Garfield, l’auteur de Magic: The Gathering. Formez un duo de héros, assemblez de puissants combos et terrassez les légendes du Roguebook.

Enfin, le sixième jeu offert avec Stadia en juillet est Fast & Furious: Spy Racers L’ascension de SH1FT3R. Le réseau criminel de pilotes de course, SH1FT3R, est de retour. Utilisez des gadgets et faites fondre l’asphalte lors d’un grand tournoi mondial. Incarnez Tony Toretto et les Espions dans un pari pour empêcher SH1FT3R de remporter le véhicule high-tech ultime.