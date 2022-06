Obi-Wan Kenobi devait être une trilogie et non une série, confirme un scénariste

La série Obi-Wan Kenobi s’est récemment achevée sur Disney+ avec six épisodes au total, mais le projet devait au départ être une trilogie de films. C’est ce que raconte Stuart Beattie, qui était le scénariste d’origine.

Des films plutôt qu’une série pour Obi-Wan Kenobi

« J’ai écrit le film sur lequel ils ont basé la série », a déclaré Stuart Beattie à The Direct. « J’ai passé un an/un an et demi à travailler dessus. Et puis, quand la décision a été prise de ne plus faire de films dérivés après la sortie de Solo: A Star Wars Story, j’ai quitté le projet et suis passé à autre chose. Joby Harold est arrivé, a pris mes scénarios et les a transformés de deux heures en six heures. Je n’ai donc pas du tout travaillé avec eux, j’ai juste été crédité pour les épisodes parce que c’était entièrement mon travail ».

Stuart Beattie avait au départ invité Lucasfilm, le studio derrière les Star Wars, à faire une trilogie avec trois histoires pour chaque film. « Il y a trois évolutions différentes que le personnage doit faire pour passer d’Obi-Wan à Ben », dit le scénariste.

Le premier film aurait été plus ou moins ce que la série a proposé. « Abandonnez-vous à la volonté de la Force. Transportez votre volonté, abandonnez votre volonté. Laissez l’enfant tranquille », dit le scénariste. Le deuxième film avait pour but de penser à l’endroit où Obi-Wan Kenobi finirait. Le long-métrage suivrait le personnage en train d’accepter sa propre mortalité, donnant ainsi plus de clarté à son sacrifice dans Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Mais il s’agissait d’un simple projet, le scénario n’a jamais été écrit pour ce film. Quant au troisième film, il n’y a pas de détails. Le scénariste précise au passage qu’Ewan McGregor était partant pour faire la trilogie.

Stuart Beattie conclut sur le sujet en disant qu’il serait partant pour participer d’une façon ou d’une autre à la deuxième saison (si elle existe). Il relancerait son idée du deuxième film sur la mortalité.