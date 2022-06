Horizon Call Of The Mountain : le jeu PSVR 2 ne sera pas un open world comme son prédécesseur

On s’en doutait pas mal après avoir regardé dernier (et joli) trailer d’Horizon Call of the Mountain. Et comme pour mieux prévenir les joueurs et ainsi contrer par avance les petites déceptions de certains, la page web du jeu a été modifiée, principalement au niveau du texte descriptif du titre. « Explorez un paysage diversifié – embarquez pour un voyage aux multiples chemins à emprunter où vous devrez regarder tout autour de vous pour découvrir les secrets de la montagne » est-il désormais précisé en description, ce qui indique clairement qu’Horizon Call Of The Mountain ne sera pas un open world mais bien un jeu d’aventure-action avec des embranchements multiples.

Alors certes, on pourra rétorquer que Horizon Forbidden West est un open world gigantesque et qu’il serait très compliqué de retranscrire cet univers là en VR, mais il faut tout de même noter que des open world VR, ça existe, même si ce n’est pas le genre le mieux représenté sur ce support. Horizon Call Of The Mountain n’a pas encore de date de sortie sachant que le jeu sera sans doute disponible en même temps que le casque PlayStation VR 2, qui n’est pas daté lui aussi.