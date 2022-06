Tesla dévoilera un prototype fonctionnel de son robot humanoïde dès septembre prochain !

Cela semblait impossible à réaliser dans un temps aussi court, mais il semble une fois encore qu’Elon Musk est parvenu à surmotiver ses équipes : durant un forum économique organisé au Qatar, le patron de Tesla et de SpaceX a déclaré que le premier prototype fonctionnel d’Optimus – un robot humanoïde – sera dévoilé le 30 septembre prochain lors du Tesla AI Day !

Reste encore à évaluer ce que l’on a des chances probables de voir ce jour là : un Optimus bougeant et parlant comme l’un de ces robots de films de S.F ? Il ne faut certainement pas y compter, comme il ne faut sans doute pas compter sur un robot capable de se mouvoir avec la facilité des droides de Boston Dynamics, dont les robots Atlas et Spot sont issus de nombreuses années de recherche et développement.

Tesla set to unveil human sized fully functional robot on Tesla AI Day, September 30th 2022. "Tesla is lot more than a car company & is the leading real world AI company that exists " – @elonmusk @teslaownersSV pic.twitter.com/FLimC24XeB — DogeDesigner (@cb_doge) June 21, 2022

A terme, le robot Optimus mesurera 1,73 m et sera capable de se déplacer à la vitesse moyenne de 8km/h, de soulever des poids de 68 kilos et de transporter avec lui un poids de 20 kilos. Cela reste en l’état un objectif très ambitieux à atteindre, même pour faiseur de miracles technologiques comme Elon Musk.