Les Etats-Unis affirment pouvoir contrôler seuls l’orbite de l’ISS

La guerre en Ukraine a étendu à l’espace les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Russie. Le Roscosmos, l’agence spatiale russe, avait ainsi menacé de ne plus garantir le maintien en orbite de l’ISS, qui jusqu’ici est assuré par le vaisseau cargo Progress. Face à ce risque majeur, la NASA a alors commencé à plancher sur une solution alternative qui permettrait de se passer de la partie russe. Cette solution vient d’être trouvée : les Etats-Unis ont réussi à contrôler l’orbite de l’ ISS en utilisant le vaisseau cargo Cygnus de Northrop Grumman. Pour la petite histoire, le vaisseau cargo Cygnus est aussi le premier engin commercial à contrôler l’orbite de la station (Progress est financé par l’état russe).

Le vaisseau cargo Cygnus arrimé à l’ISS

Les Etats-Unis et l’Europe peuvent donc souffler. Désormais, les menaces de Dmitry Rogozin, le directeur du Roscosmos, ne pèseront plus dans la balance. Il y avait urgence à agir : Rogozin avait menacé de « lâcher » le contrôle orbital de l’ISS tout en précisant que cela aboutirait inévitablement à un crash sur terre et probablement sur le territoire américain. Quant à Northrop Grumman, c’est peu dire que la situation actuelle leur offre sur un plateau un contrat en or avec la NASA.