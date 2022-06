Firefox 102 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Firefox 102 et il y a quelques nouveautés au programme. C’est l’occasion de les découvrir. La mise à jour est disponible sur les différents supports.

Firefox 102 est maintenant capable de retirer des éléments utilisés pour le pistage dans les URL. Il peut s’agir des paramètres UTM, comme utm_source, utm_medium, utm_campaign , utm_term, utm_content, et d’autres. Le navigateur de Mozilla utilise une liste noire avec les termes en question et les retire automatiquement quand ils sont présents dans une URL. Cette option est disponible avec la navigation privée et lorsque la protection renforcée contre le pistage est réglée sur Stricte.

Une autre nouveauté est la possibilité de cacher le panneau de téléchargement. Par défaut, Firefox affiche ce panneau dès qu’un téléchargement commence. Cela agace certains utilisateurs, d’où la nouvelle option. Il suffit de faire un clic droit sur le bouton pour ouvrir le panneau de téléchargement et choisir désactiver « Afficher le panneau quand le téléchargement commence ». L’option est activée par défaut.

D’autre part, le navigateur gère maintenant les sous-titres avec le mode Picture-in-Picture sur les sites HBO Max, Funimation, Dailymotion, Tubi, Disney+ Hotstar et SonyLIV. Il y a également une amélioration de la lecture des PDF en mode haut contraste, l’usage de Geoclue sur Linux si c’est disponible sur le système pour la géolocalisation et d’autres éléments propres aux développeurs.

Firefox 102 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.