Steam Deck : Valve va doubler le nombre d’expéditions

Bonne nouvelle pour les joueurs qui attendent leur Steam Deck, avec Valve qui annonce doubler le nombre d’expéditions pour sa console portable. Cela s’améliore au niveau de la production afin de mieux répondre à la demande.

C’est sur Twitter que Valve a fait l’annonce concernant l’envoi de Steam Deck supplémentaires. « De bonnes nouvelles sur le front de la production. Nous venons d’envoyer le dernier lot d’e-mails du deuxième trimestre, et nous commencerons à envoyer les e-mails de réservation du troisième trimestre le 30. La production a repris, et après aujourd’hui, nous expédierons chaque semaine plus du double de Steam Deck ! », indique Valve.

Hello! Some great news on the production front. We just sent the last batch of Q2 emails, and we’ll start sending Q3 reservation emails on the 30th.

Production has picked up, and after today we'll be shipping more than double the number of Steam Decks every week! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7

