Une OnePlus Watch 2 et d’autres produits sont en préparation

Plusieurs produits OnePlus sont en préparation, dont une nouvelle montre connectée et des écouteurs. Il serait également question d’un nouveau bracelet connecté.

La fuite vient du leaker Mukul Sharma. Il évoque deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil de OnePlus qui arriveraient bientôt en Inde. À voir si d’autres pays pourront aussi en profiter plus tard. Une paire serait standard et l’autre aurait la marque Nord. On peut donc s’imaginer que celle-ci serait moins chère.

Le lancement aurait lieu au troisième trimestre, avec quelques nouveaux smartphones de la marque. Aussi, une OnePlus Watch 2 serait en préparation. C’est une décision intéressante quand on sait que le premier modèle n’a pas reçu beaucoup d’avis positifs. OnePlus espère probablement rassurer les fans avec un nouveau modèle plus intéressant. Dans le même temps, le constructeur préparerait un Band 2, à savoir une nouvelle version de son bracelet connecté.

