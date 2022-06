Un Nintendo Direct Mini est annoncé pour demain

Nintendo annonce qu’il y a aura demain, mardi 28 juin, un Nintendo Direct Mini. Les joueurs vont donc être ravis de découvrir des jeux, mais le fait que ce soit un événement Mini montre qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup de choses.

Le Nintendo Direct Mini se focalisera sur les jeux des studios tiers et durera environ 25 minutes, a déclaré Nintendo. Le rendez-vous est donné ce mardi à 15 heures (heure française).

Rendez-vous sur notre chaîne YouTube le 28/06 à 15:00 pour un nouveau #NintendoDirectMini: Partner Showcase d'environ 25 minutes centré sur les prochains jeux tiers à venir sur Nintendo Switch ! Abonnez-vous et activez les notifications 🔔 : https://t.co/BEYCPZ5Rz8 pic.twitter.com/JsY58DfQQm — Nintendo France (@NintendoFrance) June 27, 2022

Parmi les jeux des partenaires de Nintendo qui pourraient faire une apparition dans le nouveau Nintendo Direct, on pourrait retrouver Monster Hunter Rise : Sunbreak de Capcom, le remake Live A Live de Square Enix, Klonoa Phantasy Reverie Series de Bandai Namco, et Bayonetta 3 de Sega et PlatinumGames (que Nintendo édite). Square Enix a également une longue liste de remakes et de suites en développement, dont une rumeur de remake de Tactics Ogre : Let Us Cling Together, un remake « HD-2D » de Dragon Quest 3, et Dragon Quest Treasures, une sorte de préquelle à Dragon Quest 11.