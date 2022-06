Il réalise la plus grosse Xbox Series X du monde !

Michael Pick est un sacré bricoleur, en plus d’être un gamer amateur de Xbox Series X. Ce dernier s’est donc mis en tête de réaliser une Xbox Series X qui serait 600% plus grosse que la console originale ! Ce dernier a donc désossé une véritable Xbox Series X et a placé tous ces composants à l’intérieur d’une énorme coque absolument identique à une Series X géante. Au final, tout est absolument fonctionnel (c’est ça le plus fou) alors même que la Xbox Series X king size mesure 2 mètres de hauteur pour un mètre de largeur !

Le Guinness des records a officialisé la prouesse et considéré que cette superbe bidouille était bien « la plus grande console Xbox au monde ». On notera avec une certaine ironie que le grand écart est massif avec la PS5 ultra fine réalisée il y a quelques jours par un autre bidouilleur. Enfin, et pour la belle histoire, la console géante a été offerte à une ONG qui aide les gamins de la banlieue d’Atlanta. Chic.