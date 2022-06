Cybertruck : Elon Musk donne quelques précisions sur le design et la date de sortie

L’accouchement est long et difficile pour le Cybertruck de Tesla. Trois ans après sa présentation, le véhicule aux lignes futuristes n’a toujours pas de date de sortie, mais Elon Musk vient sans doute (enfin) de livrer une période « probable » de lancement. Lors d’une interview accordée au club des propriétaires Tesla de la Silicon Valley (ouf!), l’entrepreneur star a précisé que la commercialisation de l’engin était cette fois prévue pour la mi-2023. Jusqu’ici, on ne connaissait que l’année de sortie, et bientôt, on aura peut-être le mois…



L’interview du patron de Tesla nous apprend aussi que les nombreux retards accumulés sur le projet Cybertruck seraient principalement dus à des modifications successives de design, la mouture originale étant considérée un peu trop radicale sur ce plan. Ces modifications n’avaient pas toutes un objectif esthétique : la structure originale du Cybertruck n’était tout simplement pas conforme avec les règles de sécurité standard (des rétroviseurs en passant les essuie-glace). Désormais, le design du Cybertruck serait bel et bien définitif, mais il reste encore à passer à la production de masse.