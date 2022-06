Après un test, Twitter propose à tous le bouton pour les sous-titres des vidéos sur iOS et Android

Twitter annonce que tous les utilisateurs sur iOS et Android peuvent désormais activer ou désactiver les sous-titres des vidéos grâce à un bouton dédié. Un premier test avait eu lieu en avril dernier auprès de certaines personnes.

Il s’agit d’un ajout intéressant pour l’accessibilité car il vous permet d’afficher les sous-titres quand vous le souhaitez. Auparavant, le bouton CC pour activer ou désactiver les sous-titres n’apparaissait que sur la version Web. Sur mobile, c’était une réalité si le son était coupé. De plus, les sous-titres disparaissent automatiquement lorsque vous ouvrez une vidéo car cela permet de jouer le son. Il y a quelques années, vous deviez même vous rendre dans les paramètres d’accessibilité pour activer le sous-titrage si vous vouliez voir les sous-titres de vos vidéos.

Comme l’indique Twitter dans son tweet annonçant la nouveauté disponible pour tout le monde sur iOS et Android, il suffit de toucher le bouton CC pour activer ou désactiver les sous-titres des vidéos. C’est disponible dès maintenant, il faut s’assurer d’avoir la dernière mise à jour de l’application.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!

Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022