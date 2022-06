Sega dévoile Hyenas, un FPS compétitif de Creative Assembly (trailer)

Cela faisait un bail que l’on avait pas eu de nouvelles de Creative Assembly, le studio derrière les Total War et l’excellent Alien Isolation. Voilà donc des nouvelles fraiches sous la forme d’un trailer d’un FPS compétitif assez original puisque les combattants en décousent dans des arènes zéro-gravité ! Il sera bien entendu compliqué d’émerger face aux cadors que sont Apex Legends, Valorant ou Overwatch, mais Hyenas se distingue au moins par sa direction artistique très travaillée et donc ce gameplay en apesanteur qui autorise à priori pas mal de folies.



Même le lore du jeu ne se vautre pas (trop) dans la facilité : l’action de Hyenas se situe dans un futur où des milliardaires cyniques ont quitté la Terre pour rejoindre Mars. Au moment de leur départ précipité, le peu qu’il reste d’humains s’entasse dans un bidonville appelé la Fosse. Des groupes de malfrats baptisés les Hyènes tentent alors de récupérer les nombreux objets de la geek-culture et de la pop culture collectionnés par les milliardaires à bord d’énormes vaisseaux commerciaux.

Ces objets devenus rares (et qui permettront sans doute de cumuler les partenariats de marque à l’intérieur du jeu) sont l’enjeu de joutes féroces entre plusieurs factions rivales. L’éditeur Sega promet malgré tout que Hyenas ne sera pas un pay to win (mais bien un free to play tout de même.). Hyenas sera disponible sur PC en 2023 (il est possible de s’inscrire pour l’Alpha).