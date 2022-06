Le moteur de recherche Brave Search passe les 2,5 milliards de requêtes !

A force d’intégrité et de respect des la confidentialité de l’utilisateur, le moteur de recherche Brave Search a fini par se faire un nom face à l’ogre Google. Au sortir d’une phase bêta d’un an, le moteur de recherche qui accompagnera par défaut le navigateur Brave Browser a dépassé les 2,5 milliards de requêtes au total ! Ce chiffre impressionnant correspond à une croissance du nombre des requêtes de +5000%… en un an à peine !

Sur le seul mois de mai, Brave Search a atteint les 411 millions de requêtes, ce qui commence réellement à être conséquent surtout pour un moteur de recherche qui a du faire sa place en plein milieu du règne quasi hégémonique de Google Search. Brave n’est pas encore au niveau de DuckDuckGo (qui s’appuie désormais sur Bing) et de ses 3 milliards de requêtes mensuelles (des dizaines de milliards pour Google Search), mais la croissance extrêmement rapide de Brave laisse beaucoup d’espoirs.

Pour rappel, Brave Search dispose de sa propre technologie d’indexation du web, ce qui laisse à Brave les coudées franches pour imposer ses propres critères drastiques pour la protection de la vie privée.