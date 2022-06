En Allemagne, un accélérateur de particules ressent les vibrations… d’un groupe de hard rock !

Les scientifiques du DESY, un centre de recherche allemand disposant d’un accélérateur de particules linéaire, ont eu un sacré choc en consultant les relevés des sismomètres pour la soirée du 16 juin. Sans raisons apparentes, les capteurs se sont totalement emballés, mais les chercheurs n’ont pas tardé à connaitre l’origine plutôt insolite de ces vibrations. Le fait est qu’à 2 km seulement du centre de recherche se tenait le concert du célèbre groupe de métal Rammstein, connu pour ne pas faire dans la dentelle auditive. Le groupe de hard rock mené par Till Lindemann vraiment tout donné ce soir là, au point que les sismomètres de l’accélérateur ont enregistré des vibrations beaucoup plus élevées qu’à l’accoutumé.

Hallo #Rammstein! Ihr habt unseren Teilchenbeschleuniger gerockt! So heftig waren die Seismometer-Ausschläge noch bei keinem Konzert nebenan im Volkspark in diesem Jahr. 🤘 @RSprachrohr

(Es misst routinemäßig Bodenschwingungen – nicht Schallwellen! – am Beschleuniger PETRA III.) pic.twitter.com/rMVVuGZk2O — DESY (@desy) June 17, 2022

“Bonjour Rammstein ! Vous avez “rocké” notre accélérateur de particules !” ont déclaré avec humour les scientifiques sur le compte Twitter de DESY. Que l’on se rassure, ces vibrations intempestives n’ont pas endommagé les instruments et n’ont pas plus faussé les données générales étant donné qu’il était relativement aisé d’isoler l’incident sur les graphes. Et pour ceux qui douteraient qu’un concert de Rammstein fasse trembler les sismomètres, voici un petit clip :