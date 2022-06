Les téléchargements de Windows 10 et 11 sont bloqués en Russie

Télécharger Windows 10 et 11 n’est actuellement plus possible en Russie, que ce soit pour les fichiers ISO ou les outils d’installation venant de Microsoft. La raison du blocage n’est pour l’instant pas connue.

TASS, agence de presse russe, a été la première à dévoiler le blocage des téléchargements de Windows 10 et 11. Depuis, d’autres personnes ont confirmé sur Twitter et d’autres plateformes en ligne. Un message d’erreur apparaît quand un internaute russe veut lancer le téléchargement depuis le site de Microsoft. « Il y a eu un problème avec votre demande », peut-on lire sur le message d’erreur.

Dans le même temps, l’outil d’installation se lance, mais affiche l’erreur 0x80072F8F-0x20000. « Pour une raison inconnue, cet outil n’a pas pu être exécuté sur votre ordinateur », indique le message.

Des utilisateurs russes ont confirmé à BleepingComputer que l’usage d’un VPN suffit pour débloquer la situation. Le simple fait d’avoir une adresse IP qui n’est pas russe permet de télécharger normalement les deux derniers systèmes d’exploitation de Microsoft.

Viennent alors des questions : est-ce une erreur de la part de Microsoft ? Est-ce un choix volontaire ? Ou le groupe a-t-il reçu une consigne spécifique pour empêcher le téléchargement dans le pays ? Il n’y a pas de réponse pour le moment et Microsoft reste discret quand on l’interroge sur le sujet.