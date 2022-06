Décidément, les IA conversationnelles ou interactionnelles n’ont plus la cote chez les géants de la tech américaine. Google se refuse toujours à lâcher sur le marché ses chatbots les plus évolués à cause des risques de biais sexistes et racistes, Facebook a laissé tomber son programme d’identification visuelle, sans oublier l’énorme scandale Clearview AI. Microsoft vient à son tour d’annoncer qu’il abandonnait le développement du projet Oxford, son IA de reconnaissance faciale capable de « lire » les émotions humaines.

L’IA était en développement depuis 2015 et Microsoft l’avait même rendue accessible via son service Azure. La firme de Redmond estime désormais que les nouvelles règles éthiques mises en place par la société ne permettent plus de maintenir l’IA en activité. Une nouvelle fois, l’IA est pointée du doigt pour son manque d’inclusivité : l’algorithme du projet Oxford serait incapable d’adapter sa lecture des émotions faciales aux différentes cultures humaines.

De plus, réaliser une IA liseuse d’émotion nécessiterait de collecter un énorme stock de données… une contrainte vue d’un assez mauvais œil après les scandales Cambridge Analytica et Clearview AI. Enfin, l’IA de Microsoft classait par genre uniquement les hommes et les femmes, un manque de « gender-fluidité » qui pose visiblement problème (et ce même si 98% de la population humaine définit bien son genre en fonction de son sexe biologique). Des bribes du Projet Oxford continueront d’exister dans Seeing AI, une technologie de reconnaissance visuelle qui permet de décrire une scène pour les personnes malvoyantes.