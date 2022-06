En Chine, une IA est capable de savoir si un individu regarde du porno… en une fraction de seconde

Voilà qui devrait plaire à nos puritains ou féministes très radicales qui voient dans le porno la marque du démon. La Chine travaille en effet sur une IA capable de détecter si une personne regarde ou non de la pornographie en ligne (pour rappel, la pornographie est interdite en Chine). Et ça marche !

Il a fallu d’abord former l’IA à reconnaitre les signaux « discrets » qui indiquent qu’un individu mate du porno : des cobayes, casque EEG sur la tête, se sont prêtés au jeu de regarder des contenus pornographiques et non pornographiques afin que l’on puisse distinguer les ondes cérébrales marqueurs de « porn » de celles « non porn ». En même temps, une caméra à suivi oculaire enregistrait les mouvements des yeux de l’utilisateurs. En corrélant le mouvement des yeux aux ondes cérébrales correspondantes au visionnage du porno, les censeurs chinois ont obtenu une énorme masse de données qui ont alimenté une IA de type machine learning (apprentissage renforcé).

In fine, l’IA serait capable de savoir en une fraction de seconde si l’utilisateur regarde du porno sur l’écran, et ce juste en analysant le mouvement de ses yeux ! On note tout de même avec une certaine ironie que les chercheurs chinois se sont plaints de manquer de contenu adéquat (pas assez de porno dans un pays qui l’interdit de façon impitoyable), sans compter que les seuls cobayes utilisés pour l’expérience étaient des hommes (tip : les femmes aussi regardent du porno). Reste aussi l’énorme couac relatif au respect de la vie privée, mais sur ce sujet, c’est peu dire que ce n’est pas vraiment le soucis des autorités chinoises.