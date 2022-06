Meta développe des prototypes de casques VR dont l’affichage se rapproche de la vision réelle

Meta a de très grandes ambitions pour la VR. La société de Mark Zuckerberg a dévoilé quelques uns des prototypes en cours de développement et qui doivent permettre d’aboutir un jour à un casque VR capable de délivrer un affichage aussi précis que celui de la vision humaine ! Pour Meta, l’objectif consiste à se rapprocher du point où le casque VR pourra passer le « test de Turing Visuel » (en référence au test de l’IA), c’est à dire du moment où il ne sera plus possible de distinguer la VR de la réalité physique.

Plus de 24 protos seraient en cours de développement chez Meta, la plupart d’entre eux n’étant même pas destinés à devenir des produits commerciaux, le but ici étant de faire évoluer la technologie existante. Ainsi, le prototype Butterscotch propose une résolution élevée (1832 x 1920 pixels par œil) mais avec un FoV de seulement 55°. Le prototype Half Dome améliore la distance focale, c’est à dire la faculté qu’on nos yeux à se fixer sur un sujet proche ou éloigné. Le casque est équipé d’un système d’eye-tracking et embarque une technologie Varifocal ainsi que des lentilles « Holocake ».

Cet attirail technologique permet de regarder des objets à n’importe quelle distance virtuelle avec la même précision que la vision réelle. L’un des 4 protos présentés s’attaque aussi à la distortion (qui apparaît souvent sur les bords de l’image) ainsi qu’aux aberrations optiques et un autre prototype enfin affiche une image en HDR avec des pointes de luminosité à 20 000 nits (contre 100 nits pour le Mata Quest 2). Il y a donc encore du pain sur la planche, même si l’on sait qu’à terme, dans 5, 10 ou 15 ans, le casque VR de Ready Player One sera sans aucun doute une réalité. Un peu de patience.