MediaTek gonfle son chiffre d’affaires dans la foulée des Dimensity 8000/9000

Malgré l’inflation galopante et les gros coups de mou de pans entiers du secteur de la tech (smartphones, tablettes, PCs), il fait toujours aussi bon être fondeur de semi-composants. Le géant TSMC affiche ainsi des chiffres records, et le concurrent MediaTek n’est pas en reste. Le fondeur des puces Dimensity avait vu son chiffre d’affaire croitre de 32% sur le Q1, une tendance qui se poursuit donc sur les mois d’avril et mai. MediaTek affirme ainsi que son CA a progressé de 33% sur les 5 premiers mois de l’année, une très bonne santé économique largement portée par le lancement des SoC Dimensity 8000/9000, qui équipent désormais nombre des modèles de smartphones de fabricants chinois.

Les derniers processeurs Dimensity ont surtout permis à MediaTek de concurrencer Qualcomm sur le front des performances brutes, un point sur lequel le fondeur était en retrait depuis plusieurs années. En conséquence de ces belles améliorations de perfs, plusieurs gros fabricants chinois avaient délaissé les puces de Qualcomm pour privilégier celles de MediaTek, moins chères pour des performances assez comparables à celles des Snapdragon.