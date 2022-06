Insolite : une coupure d’Internet au Canada à cause… d’un castor

Le castor n’est pas bien grand, mais il peut causer d’importants désagréments, comme l’en témoigne une récente coupure d’Internet au Canada. C’est l’œuvre de l’animal.

Pendant huit heures, 21 foyers dans plusieurs communes de Colombie-Britannique au Canada ont été touchés par une coupure de courant et nettement plus ont eu le droit à une coupure d’Internet qui a été causée par le castor. L’animal s’est frayé un chemin à travers un arbre (un tremble en l’occurrence) qui est ensuite tombé sur les deux lignes de BC Hydro et sur une ligne de câble à fibre optique de Telus qui est suspendue le long des poteaux de BC Hydro entre Topley et Houston. CityWest, l’entreprise de services publics appartenant à la ville de Prince Rupert, a également vu ses clients touchés parce qu’elle utilise la ligne de fibre optique de Telus.

Les lignes sont situées dans une zone marécageuse et avec le niveau élevé des eaux, il a donc été difficile d’accéder au site. « C’est inhabituel, mais ça arrive de temps en temps », a déclaré Bob Gammer, responsable chez BC Hydro (société responsable de la distribution d’électricité dans une grande partie de la province canadienne). « Je ne serais pas riche si j’avais un centime pour chaque panne de castor, mais ça arrive ». Effectivement, il y avait déjà eu une affaire similaire au Canada l’année dernière.

Il y a eu d’autres dégâts en réalité. L’arbre abattu suite au castor a provoqué un incendie auquel ont répondu les pompiers volontaires de Topley. Fort heureusement, il n’y a eu aucune victime.