Une ville canadienne n’a plus accès à internet à cause… des castors

Les castors ont des petites bouilles bien sympathiques… et de grosses ratiches toujours prêtes à mordre le moindre truc qui traine. et parfois, ce sont des câbles internet qui trainent. Ainsi, la petite ville de Tumbler Ridge au Canada a été privée d’internet pendant près de 36 heures à cause d’une bande de castors. Les rongeurs se sont attaqués aux câbles en fibre optique de la ville, ce qui a occasionné une panne totale de réseau pendant 1 jour 1/2. Ces câbles sont pourtant placés dans un conduit épais et enterrés à un mètre sous le sol, mais les castors sont aussi de gros creuseurs en plus d’être de sacrés rongeurs.

Des morceaux de câbles trônent sur le sommet du barrage des castors de Tumbler Ridge

Si l’on en croit les spécialistes sur place, les castors ont rongé le câbles afin de se fournir en matériaux de construction pour un barrage. Car oui, les castors sont AUSSI des grands bâtisseurs. Une photo montre d’ailleurs le barrage des castors de Tumbler Ridge, et l’on distingue sans peine des bouts de câble en fibre au milieu des morceaux de bois traditionnellement utilisés pour l’ouvrage. Les câbles arrachés ont été en partie remplacés, et tout devrait revenir à la normale d’ici les prochaines heures/jours.