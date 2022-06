Un nouveau Nintendo Direct aura lieu cette semaine

Un Nintendo Direct va avoir lieu le 22 juin et il sera consacré à un seul jeu, à savoir Xenoblade Chronicles 3. Ces rendez-vous de Nintendo sont parfois l’occasion d’avoir la présentation de plusieurs jeux. Mais ici, ce sera uniquement pour un titre.

Les détails sont pour l’instant assez légers. Nous savons seulement que le Nintendo Direct consacré à Xenoblade Chronicles 3 aura lieu le 22 juin à 16 heures (heure française) et aura une durée de 20 minutes. Mais à part ça, aucune autre information n’est partagée. La vidéo pourra être regardée sur la chaîne YouTube de Nintendo à cette adresse.

Rendez-vous le 22/06 à 16:00 pour un Xenoblade Chronicles 3 Direct d’environ 20 minutes dédié à cette nouvelle aventure RPG à venir sur Nintendo Switch.

En raison de l’absence d’un événement E3 cohérent, l’actualité de cet été autour des nouveaux jeux a été un peu plus dispersée que d’habitude, et nous n’avons donc pas eu (pour l’instant du moins) un Nintendo Direct traditionnel de juin cette année. Bien qu’il semble que nous n’aurons pas un aperçu complet des plans de Nintendo dans un avenir immédiat, il y aura au moins un grand aperçu à l’un des jeux les plus importants à venir de la Switch.

Pour rappel, la date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 sur Nintendo Switch est le 29 juillet. Le jeu avait été annoncé pour la première fois en février 2022.