Capcom annonce un nouveau jeu Dragon’s Dogma

On ne l’attendait même si l’anime sur Netflix est venu un peu consoler les fans : Capcom a bien confirmé le développement de Dragon’s Dogma 2, suite d’un action-RPG totalement culte lancé en 2012. Les dernières semaines ont pourtant été très riches du côté de l’éditeur japonais, avec une myriade d’annonces sur RE et des démos de gameplay « en veux tu en voilà » sur le prochain Street Fighter 6.

Dragon’s Dogma 2 sera toujours dirigé par Hideaki Itsuno (qui a d’ailleurs teasé l’annonce), et l’on retrouvera aussi le directeur artistique Daigo Ikeno. Dragon’s Dogma, c’est un JDR-action qui propose un parfait mixte entre les mécaniques classiques du JDR avec des phases d’action parfois totalement épique (comme ces séquences où le héros peut grimper sur des boss géants pour les combattre), sans oublier une DA qui emprunte beaucoup aux JDR à l’occidentale. D’une façon générale, Dragon’s Dogma cumule un nombre impressionnant de gros boss et semi-boss.

Il ne reste donc plus qu’à nous éblouir avec quelques screenshots et précisions concernant le gameplay. On saura attendre…