Telegram lance son abonnement Premium à 5,49€/mois : pas de pub et nouvelles fonctions

Telegram fait une pierre deux coups en annonçant avoir désormais 700 millions d’utilisateurs et en lançant son abonnement Premium à 5,49€/mois. La messagerie avait déjà dit que le lancement était prévu en juin et c’est maintenant une réalité.

Ce que propose l’abonnement Telegram Premium

L’abonnement Telegram Premium coûte donc 5,49€/mois et inclut les fonctionnalités suivantes :

Limites doublées : jusqu’à 1 000 canaux, 20 dossiers, 10 échanges épinglés, 20 liens t.me publics, se connecter jusqu’à 4 comptes depuis n’importe quelle application, 400 GIF et 10 autocollants enregistrés, bio plus longue sur le profil (avec liens possibles) et légendes plus longues pour les photos et vidéos.

Envoi de fichiers jusqu’à 4 Go (contre 2 Go avec l’offre gratuite).

Téléchargement des médias et fichiers plus rapide, sans aucune limite.

Conversion des vocaux en texte, avec la possibilité de lire la transcription de tout message vocal reçu.

Pas de publicité sur les canaux publics.

Réactions animées supplémentaires sur les messages.

Des autocollants agrandis exclusifs présentant des effets supplémentaires, mis à jour chaque mois.

Gestion avancée des échanges avec des outils pour définir un dossier par défaut et l’archivage automatique des nouveaux échanges de personnes qui ne sont pas dans vos contacts.

Un badge à côté de votre nom indiquant que vous contribuez à soutenir Telegram.

Vidéos pour animer son profil dans la liste des échanges et en haut des échanges pour permettre une meilleure expression de sa personnalité.

Possibilité de choisir une icône personnalisée pour l’application de Telegram.

L’offre gratuite existe toujours

Il est bon de noter que l’abonnement Telegram Premium à 5,49€/mois est optionnel. Vous pouvez toujours profiter de la version gratuite. En réalité, vous bénéficierez de certaines fonctionnalités si vous parlez à quelqu’un qui dispose de l’abonnement. Cette personne pourra par exemple vous envoyer un fichier de 4 Go et vous pourrez le récupérer, même si vous n’avez pas l’abonnement. Idem pour les autocollants et réactions qui apparaitront dans votre conversation si la personne en face est abonnée.

D’ailleurs, il y a des nouveautés pour tous les utilisateurs (gratuits et payants). Les groupes publics prennent désormais en charge les demandes de participation, une nouvelle animation est proposée lors du partage de fichiers volumineux depuis d’autres applications vers Telegram, en plus des améliorations apportées aux bots, de la prise en charge du ProMotion (affichage jusqu’à 120 Hz sur iPhone) et des corrections de bugs.