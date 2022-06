Tous les jeux VR a suivre pour 2022-2023 (Summer Game Fest et les autres) : F1 22, Hellsweeper, What the Bat ?, etc. (trailers)

Le Summer Game Fest a été riche en annonces de nouveaux jeux VR pour les 6 prochains mois de l’année 2022, sans compter que certains studios ont profité de l’évènement donner des nouvelles de leur titre en cours de développement. Il y a du beau monde au balcon, du F1 2022 jouable en VR en passant par le prochain mod pour Half Life Alyx et d’une grosse masse de jeux pour le Meta Quest 2. Petit tour des popottes virtuelles :

Pour la première fois, la version PC de F1 22 sera jouable en VR. Le tracé du circuit de Montréal se dévoile sous nos yeux ébahis, et on image à peine quel pied cela doit être de se sentir réellement dans le cockpit. F1 22 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam

Les développeurs de Sairento dévoilent la version Meta Quest du très énervé Hellsweeper, qui est un peu la formule « ++giga meilleur » de leur précédent FPS frénétique. La version Meta Quest arrive bientôt.

What the Bat? est sans conteste notre gros coup de coeur VR du Summer Game Fest. Ce titre à l’ambiance délirante nous propose une palanquée de mini-jeux loufoques qui demandent à chaque fois l’usage de bates de base-ball ! Le jeu arrive en 2022 sur Meta Quest.

Among Us VR montre encore du gameplay et c’est franchement prometteur. Ce titre multijoueur qui a eu son moment « culte » sera disponible en version VR sur Meta Quest et PCVR à la fin de l’année, et sur PSVR 2 un peu plus tard.



Killer Frequency est le premier jeu VR du célèbre studio Team 17. Le teaser n’en dévoile que trop peu mais laisse tout de même comprendre que l’on pourrait avoir affaire à un jeu d’aventure horrifique.



Hubris, c’est un peu le genre de jeu PCVR qui mettra à genou votre carte graphique toute fraiche. C’est beau à s’en crever les yeux même si le gameplay nous semble franchement un peu mou. Aussi étrange que cela puisse paraitre, le jeu est prévu avant la fin de l’année sur PCVR et aussi sur Meta Quest 2 (la déringolada graphique va être épique).



Encore un FPS multijoueur pour ce Requisition qui s’inspire largement d’un The Walking Dead. Le gameplay semble vraiment sympa et assez riche pour le genre, mais tout cela commence tout de même à manquer de fraicheur. Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour ce titre qui sortira sur PCVR et Meta Quest.



Avec sa DA sobre et inspirée, Broken Age se démarque déjà de la grosse masse des jeux VR présentés lors du Summer Games Fest. ce jeu de duel permet à deux joueurs de s’affronter dans une arène avec des armes tranchantes toutes plus létales les unes que les autres. Sortie prévue en 2022 sur PCVR et Meta Quest.



Half Life Alyx a droit à une nouveau mod non officiel (mais superbe) baptisé Levitation. De nouveau x niveaux, une liberté de mouvement accrue rendent ce mod incontournable… pour un jeu qui ne l’est pas moins. Le mod Levitation sera disponible d’ici quelques semaines.



Final Fury, c’est le jeu de baston 3.0. Ce jeu de duel en arène sera largement orienté arcade dans le gameplay. Intéressant… Final Fury est l’un des rares titres de cette liste dont la sortie est annoncée pour l’an prochain.



NERF Ultimate Championship World est un FPS compétitif multijoueurs en arène dans lequel les joueurs sont armés de répliques virtuelles de pistolets-jouets NERF. On avait pu craindre un titre-prétexte seulement là pour faire le marketing de NERF, mais en fait non, le jeu semble vraiment sympa. NERF Ultimate Championship World arrive le 25 août prochain sur Meta Quest et PCVR.

Notre autre coup de coeur, c’est Twilight Zone VR, un jeu d’aventure horrifique et fantastique composé en fait de trois histoires distinctes, qui toutes semblent là pour nous filer la frousse de notre vie. Le jeu arrive le 14 juillet prochain sur le Meta Quest 2, et un peu plus tard sur le PSVR.

Jeu de shoot à l’ambiance bien déjantée, Mothergunship Forge placera le joueur aux commandes d’un mécha surarmé qui aura affaire à des salves d’ennemis surexcité. Pour les spécialistes de jeux à réflexe. Mothergunship Forge sera bientôt disponible sur PCVR et Meta Quest 2.



Liminal Phase, on ne sait pas vraiment ce que c’est, mais à priori, ce futur titre Steam VR devrait là encore nous plonger dans une ambiance qui fera passer Severance pour un parcours fléché.