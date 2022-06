Le CERN annonce la fin de sa collaboration avec la Russie et la Biélorussie dès 2024

C’est un nouveau contrecoup de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes : le CERN vient d’annoncer la fin de sa collaboration avec les scientifiques russes et biélorusses dès que l’accord en cours sera arrivé à expiration, soit en 2024. Habituellement, la reconduction de cet accord est tacite, mais cette fois, le CERN pris la décision d’arrêter les frais suite à la décision de Poutine d’envahir des pans entiers de territoire ukrainien.

Dans un (très) long communiqué, le CERN détaille sa position sur le sujet : « Le Conseil du CERN a réitéré sa dénonciation de la poursuite de l’invasion militaire illégale de l’Ukraine par la Fédération de Russie avec la participation de la République du Bélarus, ce qui a entraîné une crise humanitaire généralisée et d’importantes pertes en vies humaines. Le CERN a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale afin de rassembler les nations et les peuples dans la poursuite pacifique de la science. Les États membres ont rappelé que les valeurs fondamentales de l’Organisation ont toujours été fondées sur la collaboration scientifique transfrontalière en tant que moteur de la paix, et ont souligné que l’agression d’un pays contre un autre allait à l’encontre de ces valeurs. »

Cette décision apparait pour le moins courageuse : le CERN, auquel participe 23 pays (21 maintenant), est sur le point de démarrer la troisième phase d’expérimentations sur l’accélérateur de particules Large Hadron Collider (LHC), et les scientifiques russes participaient activement à ce projet, sans compter que l’expertise des ces scientifiques en physique fondamentale est reconnue dans le monde entier.