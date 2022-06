Reddit rachète Spell, une plateforme d’apprentissage automatique

Reddit annonce avoir réalisé une nouvelle acquisition, celle de Spell, une plateforme d’apprentissage automatique (machine learning) qui se focalise sur différentes expériences. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

Spell a été fondée en 2016 par l’ancien ingénieur de Facebook Serkan Piantino pour fournir une solution de cloud computing permettant à quiconque d’exécuter des expériences d’apprentissage automatique gourmandes en ressources sans le matériel haut de gamme qui serait normalement nécessaire. L’entreprise définit sa mission comme la poursuite de « la meilleure plateforme possible pour quiconque cherche à développer des logiciels puissants, fiables et sûrs en utilisant l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle ».

Dans son annonce, Reddit indique avoir acquis Spell pour renforcer ses capacités en matière d’intelligence artificielle et améliorer la vitesse et la pertinence de sa plateforme. « Nous serons en mesure d’intégrer plus rapidement l’apprentissage automatique dans nos équipes de produits, de sécurité et de publicité », indique la plateforme en ligne. Les employés ont déjà fait le transfert et travaillent dès maintenant chez Reddit. Ils soutiendront les projets existants et en lanceront de nouveaux à travers l’entreprise, liés à la façon dont Reddit identifie et classe la pertinence contextuelle, organise les conversations, personnalise les placements publicitaires et protège les communautés.

« Spell a rendu l’expérimentation de produits évolutive, permettant aux ingénieurs de créer et d’exécuter efficacement des tests sur une plateforme qui intègre déjà le meilleur de l’informatique de haute puissance dans une interface utilisateur simple qui permet aux équipes non techniques de comprendre et de suivre », a déclaré Pali Bhat, le chef de produit de Reddit. « Serkan et son équipe nous conviennent parfaitement, et nous sommes impatients de voir comment leurs capacités et leur talent nous aideront à rendre Reddit plus simple, plus riche et plus pertinent ».