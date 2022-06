Google Cloud va ouvrir sa région France et justifie son retard face à Amazon/Microsoft

C’est le 30 juin prochain que Google Cloud ouvrira sa région France avec trois data centers. Mais le groupe sera en retard par rapport à Amazon (AWS) et Microsoft (Azure) qui sont déjà installés depuis des années.

Amazon Web Services (AWS), qui se veut le leader sur le marché du cloud avec ses data centers, a lancé sa zone Europe 4 en 2018. Microsoft Azure a suivi plus tard. Et voilà maintenant que Google Cloud va lancer sa région France le 30 juin prochain. En retard donc par rapport à la concurrence, mais le groupe se justifie. Anthony Cirot, directeur général France de Google Cloud, a déclaré sur BFM Business :

Ce qu’il faut regarder, c’est la vitesse à laquelle on se déploie. On a le cloud qui se déploie le plus vite et avec les meilleurs taux d’adoption sur le marché, ce qui signifie la meilleure croissance. Nous allons croître à une vitesse nous permettant de nous rapprocher de la concurrence.

On va amener une meilleure latence, avec une proximité pour les clients. Les clients français vont pouvoir déposer leurs charges de travail, faire du stockage, développer des applications, et avoir toutes les briques pour gérer les données, jusqu’à l’intelligence artificielle.