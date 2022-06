PlayStation 5 : Sony présenterait bientôt une manette « Pro »

Une nouvelle manette PlayStation 5 « Pro » devrait voir le jour, avec Sony qui l’annoncerait prochainement si l’on en croit les informations de l’insider Tom Henderson. Il partage quelques détails.

Les photos d’un prototype de la manette montrent que le style général de la DualSense ne devrait pas réellement évoluer. L’un des principaux changements concernerait les boutons situés sous les sticks analogiques, qui permettraient de retirer complètement les sticks analogiques et leurs composants. Les joueurs devraient ainsi être en mesure de changer eux-mêmes les sticks analogiques en cas de problèmes, comme le « stick drift ». Il s’agit d’un problème où le stick dérive dans une direction alors que vous ne le touchez pas. Ce type de problème existe surtout du côté de la Nintendo Swift avec le fameux Joy-Con drift.

Une autre caractéristique serait la présence d’arrêts de gâchette à l’arrière de la manette, en plus des palettes/boutons qui sont devenus de plus en plus populaires au fil des années, les joueurs se tournant vers des sociétés telles que SCUF Gaming et NACON pour ce type de manettes. D’autre part, le prototype disposerait de poignées pour aider à tenir la manette, poignées qui semblent également être amovibles.

Il se murmure que Sony ferait des annonces matérielles pour sa PlayStation 5 à la fin du mois. Il est possible que manette « Pro » fasse partie des annonces. En revanche, il ne faut pas s’attendre à une PS5 Pro.